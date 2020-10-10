在野外看到毛茸茸的生物可千萬別亂摸，否則一不小心就有可能讓你痛到死去活來！國外近日出現一種全生長滿毛髮的詭譎生物，看是無害的外表卻被認為是全國最毒物種之一，當局接獲通報之後也立即發出警告，請附近民眾多加注意。

#SocialDistance away from this caterpillar! VDOF’s forest health team has received reports of the puss caterpillar in... 由 Virginia Department of Forestry 發佈於 2020年10月6日 星期二

美國維吉尼亞州森林局（Virginia Department of Forestry）本周在官方粉絲專頁發出貼文，表示他們的森林保健小組近日接獲通報，在東部某些縣市出現了名為貓毛蟲（puss caterpillar）的生物，是一種全身覆蓋柔軟毛皮的毛毛蟲。

國外有YouTuber就曾在影片中介紹過貓毛蟲。(影片來源/YouTube/Brave Wilderness/如遭刪除請見諒)

但牠們身上的毛髮實際上卻是毒刺，不但會勾住人的皮膚，碰觸到的人更會產生劇烈的疼痛反應，當局透露這些毛毛蟲主要以橡樹和榆樹的葉子為主食，可以在公園或是鄰近的建築物中發現牠們的蹤跡，並再三強調「如果你看到這種毛蟲，千萬不要管牠，讓天敵來制衡牠們即可，有許多昆蟲會在牠們生命周期的各個階段捕食牠們。」

據了解，貓毛蟲又稱殼蓋絨蠹，是南方絨蛾（southern flannel moth）的幼蟲，身長約5公分，主要生長在美國南部、墨西哥和部分南美洲。有趣的是，不少網友認為牠們身上毛茸茸的毛髮很像是美國總統川普的頭髮。

根據佛羅里達大學的昆蟲學家霍爾（Don Hall）表示，被貓毛蟲刺到比被蜜蜂刺還要慘，不但會馬上感覺到強烈痛感，痛覺甚至會延伸至骨頭處，時間更是可長達12小時。除此之外還可能導致頭暈、嘔吐等現象，嚴重甚至會引起休克。