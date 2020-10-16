古代封建社會，皇權至高無上，為了保證皇室血統，宮內后妃少有機會與外來男子接觸，身邊僅有宦官（太監）伺候，而早在先秦時期，就有相當完善的太監遴選制度，直到明清，太監規模才達到頂峰。對此，外界不禁好奇，為何太監身上總是有股刺鼻的腥臭味？背後原因讓人鼻酸。

在古代，多半是窮苦人家才會將孩子送到宮裡當太監，除了要做又髒又累的粗重活，還要挺過非常人所能承受的「閹割」之苦，加上古代醫療技術差，能存活下來的，難免會有些許後遺症。

尤其是生殖器周遭的收縮肌肉因為受到切除破壞，使得太監們不能自覺性的控制排尿，剛閹割時，會在尿道插一根羽毛作為「尿管」使用，往往每次小解都會伴隨著膿血排出，味道腥臭無比。

待傷勢恢復後，即便沒有術後感染，但勉強存活下來的太監難免落下終身後遺症，包括尿道會不自覺排出惡臭液體，有人甚至會小便失禁，這也是為何太監身上常伴隨一股異味的主因。

為了解決這個問題，那些因為手術關係，隨時可能失禁的太監，一輩子都沒有資格伺候皇帝和後宮妃子，只能做些粗重的體力活。

其餘太監則是會準備一條吸水效果好的毛巾塞在褲檔，防止臭味蔓延，並且毛巾都是一天兩換，時刻保持清爽，若是近身伺候皇帝的太監，每天更要準備十幾條毛巾，就怕陣陣惡臭惹皇帝震怒。但即便如此，也難免會有異味散發出來，不得已之下，許多太監會大量噴灑香料來掩蓋惱人氣味。