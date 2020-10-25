在家裡如果看到蟑螂、老鼠等生物，總會造成家人一陣手忙腳亂。最近，一名人妻在上廁所時，突然看見有老鼠竄出，讓她頓時間嚇了一大跳，還激動甩門，沒想到卻正好將老鼠「夾」在門縫，驚悚的畫面流出後，讓不少網友都相當崩潰。

人妻不小心把老鼠夾在門縫之間(圖/翻攝自《爆廢1公社》)

日前，一名男網友在《爆廢1公社》中分享家中這段「奇遇」，指出老婆是「上廁所被米奇嚇爛的女人」，另外一個可憐的主角老鼠則被形容為「被進廁所的女人嚇爛的米奇」，一人一鼠就這樣相互被對方嚇到，人妻急得直接把廁所門大力甩上，沒想到竟正好將要逃命的老鼠給精準地夾在門縫當中，而「米奇」也因為這段相遇而當場失去了性命。

只見PO主附上的照片裡，一隻灰色的老鼠屁股就這樣卡在半空中的門縫之間，尾巴也沒力氣地垂了下來，而PO主也同場加映，透露門的另外一邊還有「兩隻被嚇爛的貓和一個被嚇爛的三歲兒子」。

網友們看到米奇慘死的照片後都感到非常崩潰，紛紛留言：「噢天啊！願米奇來生不要再做米奇」、「噁爆，我會當場表演原地往生」、「米奇版絕命終結站」、「這…開門會不會再嚇爛一輪」、「米奇R.I.P」、「米奇我們永遠懷念你」、「也夾得太準了，米奇死的好冤」。