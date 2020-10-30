廢棄的野生動物公園裡，竟有動物被遺忘留在原地！澳洲一名Youtuber先前去墨爾本南部巴斯（Bass），一個被廢棄的遊樂園探險，只見園區內地上全是垃圾，期間還發現一個大水缸，燈一開看到裡面竟有一隻「大白鯊」，模樣看起來非常嚇人，原來它是被遺留下來的動物標本。

Youtuber麥克弗森（Luke McPherson）至野生動物仙境樂園(Wildlife Wonderland Park)探險(影片來源/youtube/Lukie Mc)

Youtuber麥克弗森（Luke McPherson）主要拍攝至澳洲各地廢棄地探險影片，先前他至野生動物仙境樂園(Wildlife Wonderland Park)探險，由於該園區因執照問題，且經營者一直無法獲得經營許可證，最終於2012年停業，所有動物被交由動物福利組織RSPCA及相關部門管理。

麥克弗森拍攝影片中，園區內堆滿垃圾，還有破損的家具及舊家電，期間發現了一個大水缸，並用燈光照射後，就出現一條魚尾巴，裡面竟還有一隻5公尺長的大白鯊，畫面相當震撼，宛如電影場景，實際上這是園區收藏的標本，名叫羅西（Rosie），1998年時死魚捕撈鮪魚的漁網中，之後被製作成標本，並存放於福馬林水箱中。

Rosie The Sharks tank is now open for me to go in & do a live very shortly, I'm just having a coffee & then I'm going... 由 Rosie the Shark 發佈於 2019年9月10日 星期二

但隨著園區停業後，羅西的標本與其他物品都未被帶走，當時影片曝光後，也吸引許多民眾朝聖，甚至還人移開水箱頂部的蓋子，並將垃圾往水缸裡扔，也讓羅西的支持者感到氣憤，希望能盡快幫它找到新家，最終於2019年，被移至附近的「水晶世界(Crystal World)」，並放於「史前旅程」的展覽中，與許多水晶、化石、隕石等收藏一起展示。

「水晶世界(Crystal World)」員工謝恩(Shane McAlister)表示，「當時我不得不去那巡邏，確保沒有人再破壞羅西，這是千載難逢的事情」，如今還為其創臉書粉專《Rosie the Shark》，不只分享羅西的狀況，還有鯊魚的資訊，不僅讓網友看到鯊魚美麗的一面，也希望喚起民眾對海洋環境保護的意識。