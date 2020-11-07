參與戶外大型活動時，相信不少人都有使用過流動廁所的經驗，不過日前就網友不禁好奇，「流動廁所怎都大不滿？」好奇廁所內的排泄物都怎麼處理，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「流動廁所的排泄物去哪了」為題，PO文指出，每次經過流動廁所，馬桶裡面都沒有排泄物，「感覺像黑洞一樣，大都大不滿…」讓他不禁好奇問道，「家裡固定廁所是裝水管，我能理解去哪了，但流動廁所怎都大不滿？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「水肥車會去收」、「水肥車會清運吧」、「有人會清，印象中有人專門做這種流動廁所生意，還賺了一大筆錢，他的場子裡有幾百個流動廁所」。

事實上過去就有網友知情網友指出，一般公共場所置放的流動廁所有專人在處理，他們會在固定的時間，開著水肥車來抽排泄物及清潔廁所，所以才能一直維持整潔。

至於飛機上的排泄物又是如何處理呢？其實飛機廁所內有一個廢料槽，它是一個真空系統，能儲存民眾的排泄物，等到飛機一落地，就會有水肥車前來清運。