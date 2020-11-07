在大部分人的印象中，貓和狗之間存在著「天敵」的關係。外國一名網友分享了自己家中1貓2狗的逗趣互動，影片中小狗原本想進去浴室，卻遭到虎斑貓用爪子阻擋，聰明的牠立刻把自己的「大哥」給推了進來，順利地嚇退貓咪，成功復仇。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

從影片裡可以看到，4個月大的小狗路易（Cavapoo Louie）本來想要走進家裡的浴室，但7歲的虎斑貓馬文（Marvin）卻坐在入口處阻擋，每當路易想要靠前一步的時候，馬文就會抬起自己的前腳攻擊，還把路易的頭緊緊抱住，讓牠不斷發出痛苦的哀嚎聲；接著路易看似挫折地背對著馬文坐在門口，隨後就緩步離開了浴室，走出主人的拍攝範圍，主人看到這一幕相當心疼，也出聲試圖勸說馬文：「馬文，你一定要用爪子嗎？」。

沒想到話才剛說完，路易就推著家裡另外一隻體型比較大的1歲狗狗里拉（Leela）前來救援，馬文見狀立刻嚇到跳上洗手槽假裝在忙，努力避免不必要的衝突發生，這個舉動讓主人笑到不行，忍不住吐槽馬文：「牠帶來了強大的武器，然後你就跑了」。

這段影片曝光後，網友們都覺得相當有趣，紛紛笑說：「外援看起來也不是很想惹貓的樣子」、「大哥真的是被推進來的，我笑飛」、「小貓咪藏起來露個小屁股也超可愛」、「大哥也不太情願」、「哈哈哈大哥也只是個子大點罷了」、「大哥看著就是和平主義者啊」。