不少家長喜歡帶孩子至農場，與動植物近距離接觸，因此不少農場會推出餵動物的活動。日前有網友至清境農場，期間在餵羊吃草時，看到一名小朋友疑似怕被羊的口水沾到，因此便在手上套塑膠袋餵食，沒想到後果不堪設想。

一名網友在《爆怨2公社》提到，日前至清境農場餵羊吃草，期間發現旁邊一群家長，帶著年紀都很小的孩子來玩，期間也加入餵草行列，但疑似擔心羊在吃草時，口水恐會沾黏到小朋友的手上，會弄髒他們的手，因此便在孩子的手上套塑膠袋，再讓他們拿草餵羊。

沒想到其中一隻編號123的羊，吃草竟連塑膠袋一起吃下肚，儘管當時原po想去阻止，試圖從羊的嘴裡抽出袋子，但由於擔心會被咬傷，因此只好做罷，眼睜睜的看著羊把塑膠袋吃下肚，隨後她便趕緊通知工作人員，讓她非常的無奈，表示「怕髒就不要餵了唄！」。

不少網友氣憤回應「怕手弄髒就別餵，手髒了可以洗乾淨，塑膠帶被羊吃了，牠的下場會很可憐」、「人家工作人員明明就都有講，注意不要給吃到塑膠袋」、「這羊吞塑膠袋下場會很可憐，牠排不出來，就是要看飼主要不要帶牠去開刀，或是自生自滅」、「怕髒不要出門，待在家裡看Discovery動物頻道就好」。