清康熙皇帝後宮嬪妃眾多，一共擁有4位皇后，但奇怪的是，前三位被封皇后後，沒多久就過世，最後一位甚至被冊封1天，就因病去世，成為中國古代在位時間最短的一位皇后，這也使康熙皇帝悲痛欲絕，之後甚至不敢再封后了。

根據《每日頭條》報導，康熙皇帝擁有4位皇后，分別是赫舍里氏、鈕祜祿氏、佟佳氏和死後追封的烏雅氏，在康熙十三年，受封孝誠仁皇后的赫舍里氏，生皇太子胤礽時難產離世，而鈕祜祿氏在康熙十六年八月，封為孝昭仁皇后，隔年康熙十七年二月逝世。

康熙皇帝面對皇后相繼過世，也讓他感到憂心，深怕自己的命太硬，自此也不敢再立后，之後近十年來，後宮事務都交給位階最高的皇貴妃佟佳氏代理，儘管九卿諸臣曾屢次上奏，希望康熙帝能冊立皇貴妃佟佳氏為皇后，但遲遲未被允許。

實際上，佟佳氏來頭也不小，她的父親是領侍衛內大臣、承恩公、國舅佟國維，佟佳氏也是康熙皇帝的親表妹，佟佳氏更於康熙二十二年生下皇八女，沒想到一個月後，孩子就夭折了，佟佳氏也因長年操勞，加上未走出喪女之痛，因此倒地不起。

康熙二十八年七月初八，佟佳氏狀況仍未好轉，期間有大臣建議可立后沖喜，無計可施的康熙皇帝，最終便決定試試看，在同年七月初九日，冊封佟佳氏為孝懿仁皇后，沒想到佟佳氏身體不僅沒有好轉，隔一天就於承乾宮病逝，只當了短短1天的皇后。

康熙自此非常悲傷，還住在殯宮內守著孝懿仁皇后，期間寫下《恭挽大行皇后詩四首並序》悼念，其中內容為「嘆此乎生苦，頻經無限愁。淅瀝動秋聲，中心郁不平。離愁透葉落，別恨怨蛩鳴。寂寂瑤齋閣，沈沈碧海橫。玉琴哀響輟，宵殿痛殘更」，葬於清東陵之景陵，可見佟佳氏在康熙皇帝心中非常重要。