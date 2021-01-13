在古代，男子三妻四妾是非常常見的事情，甚至有些人還喜歡「親上加親」，讓擁有表親關係的男女成婚，不過也嚴格禁止「同姓」之間的親人結婚。但宋朝一名將軍卻十分荒唐，看見親生女兒長相貌美，竟逼迫妻子承認根本就沒發生過的外遇，硬是強納女兒為妾，行為舉止實在令人唾棄。

孔彥舟出生於宋朝，從小就是當地有名的無賴，以殺人、竊盜維生，到了靖康元年（1126年）他參加應募成為宋軍，不過當孔彥舟聽聞金軍入侵山東後，他竟帶領部下一路往南逃跑，沿途還不斷劫殺居民、燒廬舍、搶奪財物，直到南宋政權建立後，為了抗金需要大量招兵，因此又再度重用擁有眾多部下的孔彥舟。

沒想到孔彥舟被派出去打仗時，他竟為了自己的利益選擇投降，反過來成為金國將領攻打宋國，成為一名「叛國賊」。而且隨著自己的勢力逐漸提升，孔彥舟惡劣的性格也越來越變本加厲，除了仗勢欺壓百姓之外，好色的他還強搶民女，甚至連自己的親生女兒都不放過。

根據《金史·列傳第十七》中記載：「彥舟荒于色，有禽獸行。妾生女姿麗，彥舟苦虐其母，使自陳非己女，遂納為妾」，指出孔彥舟的女兒外貌姣好，而他竟因此起了獸心，要求妻子承認莫須有的外遇，更逼著對方說出女兒並非親生，最終如願將女兒納為小妾，荒唐的行為簡直讓人看傻了眼。