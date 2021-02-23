英國一名男子日前向餐飲商「HelloFresh」訂購外送午餐，餐點抵達後發現隨餐附贈了一瓶裝滿黃色液體的可樂瓶，打開一聞才驚覺裡面裝的竟然「尿」，氣得立刻向HelloFresh反映，HelloFresh也對此鄭重道歉。

Meal kit delivery firm HelloFresh apologises after customer was sent Coca Cola bottle full of URINE https://t.co/xQmpQbD2LQ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 22, 2021

根據《每日星報》報導，英國一名體育記者麥克馬納斯（Oliver McManus）在21日中午向餐飲商「HelloFresh」訂購外送餐盒，抵達後發現附了一罐可樂瓶，但是裡面卻充滿詭異的黃色液體，他好奇的打開一聞才知道裡面是尿液。麥克馬納斯當下立刻將照片上傳到推特，並質問HelloFresh為何會發生此事。

不過麥克馬納斯也客觀表示，因為餐盒是密封的，所以也有可能是外送員的關係，不一定是HelloFresh的問題。HelloFresh則迅速回應，強調公司的餐盒都是密封的，也有嚴格檢查，目前已經開始調查事情的真相，也對出現這樣的問題感到非常抱歉，表示未來會更加謹慎，以免再度發生類似事件。

麥克馬納斯接受了HelloFresh的道歉，並表示自己不希望任何人因為此事遭到解雇，認為外送員在疫情期間一直處於緊張的工作環境中，有可能是因為無法立刻找到上廁所的地方，才會用瓶子小便，又不小心和餐點一起交給他，應該不是故意的。