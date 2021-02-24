外國人語言不通經常鬧出不少笑話！一名網友日前在臉書分享，表示他有一名外籍同事分不清楚中文「鐵」和「鋼」，某次回家發現鐵門壞掉，竟然打電話給房東太太說：「房東台胎，妳的鋼門打不開呦！」，讓他在旁邊聽了頓時哭笑不得。

一名網友20日在臉書社團「爆廢公社」發文指出，他工作的工廠裡請了一名叫做嗚馬的外籍勞工，因為口音加上中文不太好，經常讓人聽不清楚他在說什麼。原PO表示當天下班順路載嗚馬回家，沒想到回到租屋處後發現鐵門門鎖壞了，無法開啟。

於是嗚馬著急地打電話給房東太太說：「房東台胎，妳的鋼門打不開呦！」，讓原PO當場傻眼。原來嗚馬分不清楚「鐵」和「鋼」，而「鋼門」的讀音又和「肛門」相同，乍聽之下容易讓人誤會，但好在最後嗚馬有順利回到家中。

文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言，「外國人的口音、腔調真的會鬧出趣事」、「我在上班，害我真的笑出聲音來了啦」、「看到最後一句直接噗哧」、「房東太太表示：『你以為鋼門是可以那麼輕易打開的嗎？』」、「此鋼非比肛，阿勞可愛！」、「有聲音的文字」。