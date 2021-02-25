民間有不少傳統習俗並非每個人都懂，小心犯了忌諱卻不自知！有位女網友透露，今年她和婆婆做了年糕，打算與娘家分享，沒想到媽媽私下卻提醒她犯了大忌諱，讓她一頭霧水，趕緊收下10元破煞，消息一出，不少網友表示沒聽過這樣的習俗，錯愕直呼「送個年糕也有這麼多規矩！」

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出，今年和婆婆分別做了年糕，也有分送娘家分享，沒想到媽媽私下卻告知她只有在「家有白事」時，出嫁女兒才會送年糕回娘家，正因為如此，很少有人會把甜年糕拿來送禮，避免被認為在隱喻對方家裡有變故。

原PO初次聽到這樣的習俗後，才知道自己犯了忌諱，雖然已向媽媽拿了10元破煞，但由於自己從未聽過類似的說法，不禁好奇問道「有人聽過這個習俗嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人紛紛留言直呼「台灣人禁忌超多」、「送個年糕也有這麼多規矩」、「沒聽過，不過大概跟不能送鞋子的意思一樣吧」、「婆家親戚是做蘿蔔糕跟年糕販賣的，娘家的家人都很愛吃，每年都會訂一份送回去，也沒聽娘家媽媽提過」、「傻眼我一直送啊，還是我媽也不知道這習俗」。

不過也有熟知習俗的人表示，「傳統習俗上確實有此一説，常常會以酌收小錢，表示是買賣而非用送的，以免觸霉頭」、「確實是有這個習俗在，家中有白事時不能炊粿跟綁粽」、「是有這習俗沒錯，連粽子也一樣不行送」、「我的長輩確實是這樣，平常夫家阿嬤有做蘿蔔糕什麼的，都會讓我帶回娘家，唯獨年糕不會」。