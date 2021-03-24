送養犬貓，讓領養代替購買的觀念已經逐漸深入人心。不過一名男網友日前卻在臉書社團洋洋灑灑列出12條詭異的領養條件，其中包括限女性、不能是新竹人、外國人、彭姓人士以及原住民等，甚至還表示自己一周會家訪15至30次，讓網友全看傻眼。

條件中的限女性和一周家訪15至30次讓網友質疑對方是想找女朋友。友質疑對方是想找女朋友。(圖翻攝自臉書社團)

一名男網友昨（23）日在領養貓咪的臉書社團發文，表示家中已有一貓一狗，不得已只得將家中5個月大的英國短毛貓送養。但接下來卻開出12項條件，包括限定女生、祖宗三代須為台灣本島人，還稱不接受新竹人、外國人、彭姓人士以及原住民，原因是認為男生、陸籍或外島人士，還有上述禁止的人都很會虐貓。

此外，原PO還要求認養人要住在有花圃的別墅，家中要給貓咪一間獨立房間，裡面廁所、跳台、床等設備缺一不可，還須裝設24小時的監視器供他隨時觀看，每餐必須幫貓咪準備活魚等等，最後甚至表示，為了確保貓咪沒有被虐待，他每周都會安排15到30次的家訪。

超奇葩的內容曝光後引起熱議，網友紛紛留言，「規定那麼多怎麼不自己養」、「15-30次是根本想住認養的人家裡吧」、「活魚是讓貓自己殺嗎」、「發這篇是在找女朋友嗎」、「確定不是徵友嗎」、「貓咪每餐都吃魚？你真的會養貓嗎？」。雖然該文章目前已被刪除，卻早就被人截圖瘋傳，持續引起網友討論。