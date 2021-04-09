身處在都會區，四通八達的大眾運輸系統，是不少通勤族的移動首選，不過日前就有眼尖的網友發現，每天收納吞吐成千上萬民眾的捷運手扶梯，底下竟然出現「神秘黑盒」，讓他相當好奇背後用途，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人跳出解答。

原PO日前在PTT「八卦板」以「捷運手扶梯裝這個是什麼？」為題，PO文透露，當天經過台北捷運站時，意外看見捷運手扶梯下方裝設一個神祕黑盒子，覺得相當新奇，不禁好奇問道「是自動消毒機嗎？還是怕人刮到的防護設計而已？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言猜測「3D列印機」、「指紋識別系統」、「DNA採集器」、「黑科技欸」；不過也有內行人跳出解答，「紫外線消毒機」、「印象是紫外線燈，用來自動消毒」、「UV消毒」。

事實上，過去台北捷運是以人工方式替手扶梯的把手進行消毒，但為了防疫需求，前陣子改裝了這款紫外線殺菌機，只要把手仍在運轉，機器就會持續進行消毒滅菌，防止流感、病毒的傳染散播。