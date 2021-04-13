原po拍下這款鯊魚造型的充氣泳池，直說孩子看到後吵著要買。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

夏日即將來臨，不少家長會帶著孩子到泳池消暑，涼快一下。一名女網友在臉書上發文，表示昨(12日)逛好市多時發現一款造型充氣游泳池，目測約6坪大，顏色鮮豔配上鯊魚可愛造型，讓原po認為這款商品很不錯，貼文發出後也吸引網友目光，「這泳池很可以，太猛了」、「小孩經過的時候也吵著要買」。

女網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說上貼出照片，表示他在台中的好市多看到這款造型游泳池，可愛的造型加上滑水道設計，讓她覺得是夏日讓小孩消暑、放電的好工具，更說當下孩子經過時就吵著要買，「這個泳池很可以！目測佔地約6坪」。

貼文發出後燒到不少民眾，「這個好讚啊！」、「其實這當球池好像也不錯」、「我也剛去逛也是被它吸引」、「這個好厲害，可以下面改成放球，不放水，就變成球池了」、「買起來～門票收30元」、「耗體力神器」，甚至還有網友笑稱，「看來最近的不適合帶小孩去好市多」。

不過也有網友認為，若要收納這款泳池可能相當耗神，還有人點出該放在哪也是一個問題，「只會玩一兩次而已，因為很累，拿出來累、收拾也累，放水時更累」、「收的時候會收到懷疑人生，買過比這小一點的，只玩過兩次就封箱，簡單一點買圓游泳池，裡面丟玩具，小孩就玩得很開心了」、「收的時候很麻煩」、「限水不是重點，重點是要有地方放」。

(中時新聞網)