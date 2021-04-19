中天綜合台《小明星大跟班》21日晚間10點播出「大小眼會不會太明顯，我們真的是同個爸媽生的嗎？」主題，邀星二代阿滴咕、方璿、潔潔前來控訴爸媽偏心事件。身為長女的Sandy率先發難：「父母都說我給你們的愛都是一樣的，一個孩子100分的愛，兩個孩子200分的愛，但根本就不是這樣。」老爸吳宗憲滿臉困惑：「有嗎？可能是要像我這麼公平的爸爸很難啦。」Sandy乾脆直接點出「全家只有我有門禁」的偏心事蹟。

Sandy到24歲才第一次在外面跨年，在這之前爸爸答案都是：「可以啊，12點前回到家就好。」讓她很傻眼：「跨年就是要過12點啊。」吳宗憲立刻安撫：「家裡4個孩子，妳長得最漂亮，所以我最擔心妳。」她接著爆料：「妹妹一句話就不用學音樂，我練琴練到哭被說靠北。」聽到這項控訴，吳宗憲連忙否認，但聽到Sandy說自己乖巧又內向害羞時立馬回酸：「乖巧內向會拍內衣廣告？」頓時讓Sandy尷尬不已。

阿滴咕淚灑攝影棚。（中天綜合台提供）

Sandy只好轉移話題：「彈鋼琴背要挺直，維持姿勢很累，腰跟背超痛於是我就哭了，結果他跟我說，妳如果這樣那就是『哭腰』囉，妳如果是背痛，那就是『哭背』囉。」但當時小妹只不過向爸爸撒個嬌，就能如願不用學鋼琴，讓她覺得相當不公平，吳宗憲則解釋：「因為妳是天才，又長得漂亮，所以沒有辦法不學。」被話捧上天的Sandy笑得合不攏嘴，恩怨也一筆勾銷。

阿滴咕也控訴爸爸陳國華偏心，因只能穿姊姊舊衣，「今天我穿的衣服是姊姊的，牛仔褲是媽媽的，鞋子是本來要買給姊姊，結果太小送我的」。陳國華解釋撿舊衣服穿，是想讓兒子養成環保觀念，畢竟小孩長太快，如果每次都買新衣服，花費相當驚人。阿滴咕還分享被大小眼的遭遇：「姊姊把衣服亂丟，我不小心踩到結果我被罵。」姊姊Mita忍不住反駁：「我在摺衣服，路就這麼小，大紅色的衣服在地上這麼顯眼，你就是故意要去踩它。」阿滴咕含淚描述那時爸爸完全不聽解釋狠狠罵他一頓：「整天就知道踩人家衣服，長那雙眼睛是只用來看手機的是不是。」看著委屈不已的阿滴咕，吳宗憲忍不住說：「叔叔帶你去驗DNA啦。」此話一出阿滴咕直接淚灑攝影棚。《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點中天綜合台播出。

(中時 )