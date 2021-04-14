大陸浙江一名駕駛日前行駛在高速公路上時，儀表板突然竄出一條蛇，但礙於車速過快，無法隨意停車，嚇得他只能一手握住蛇頭，一手抓穩方向盤繼續行駛，好不容易開到收費站時，便急急忙忙的向收費員大喊「我手上有蛇，我先去把牠放生！」把對方給嚇壞了。

綜合陸媒報導，本月11日晚上，浙江杭徽高速公路發生一起「人蛇搏鬥」的驚魂事件，從事綠化工程的鄭姓男子透露，當天下午他在一處山區工作，結束後便開車回家，沒想到車子開上高速公路後不久，儀表板上竟然出現一條長條狀的東西在動，仔細一看竟然是顆蛇頭不斷在搖晃。

鄭男瞬間嚇到腿軟，事後想來仍餘悸猶存，「當時腦子裡幾乎一片空白，車速又很快，現在想想，要是沒控制住情緒，方向盤一晃，可能就悲劇了！」

所幸發現這條蛇時，車子很接近收費站，他隨即眼明手快的單手抓住蛇頭，硬著頭皮繼續將車子駛進收費站，好不容易看見收費員後，他立刻著急的大喊「我手上有條蛇，稍等一下，我先到外面把牠放生掉」，對方聽到後也嚇壞了，隨即抬起欄杆先放行，並指引他將車子開到廣場外，屆時再補繳通行費。

鄭男抵達廣場後，火速打開車門將手上的蛇扔進草叢，但因為太過害怕，無法清楚分辨蛇的品種，只記得蛇身長約1公尺，「那個時候也不管是不是毒蛇了，蛇頭抓住，蛇身就蜷曲在我胳膊上」。他也表示，經過這場驚魂記，現在開車前都會習慣檢查一下有沒有異狀；收費員也坦言，「從業十幾年，從來沒聽說過能邊開車邊抓蛇頭的事情」。