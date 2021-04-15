大陸一名15歲的少年因為課業壓力太大，產生了不想讀書的想法，他的爸爸為了導正兒子的想法，竟將他帶到工地工作，每天搬磚扛砂，4天後兒子就累到求饒，直呼：「還是讀書好」。影片曝光後，這名爸爸的做法也引起網友們熱議。

根據《紫牛頭條》報導，15歲的晨晨國小時成績非常優異，不過升上國中卻因為突增的課業壓力，讓他適應不良、成績下滑，甚至因此喪失信心，產生了「不想再讀書」的想法，再加上疫情期間晨晨都待在家，天天都在滑手機，更加重了他「厭學」的心理，8個月前還曾提出「不要上學」的要求。

晨晨的改變讓爸爸非常頭痛，在建築工地工作的他某天突發奇想，決定讓兒子也一起來工地幫忙，體驗基層勞動者的辛苦，珍惜在學校讀書的日子。起初兒子還很有自信，直呼：「比讀書簡單」，但在搬磚扛砂4天後，他就累到崩潰求饒，在爸爸詢問下承認還是讀書比較好。

自從這次的工地體驗後，晨晨父親透露兒子確實有很大的轉變，雖然成績沒有明顯進步，但相較以前勤奮努力了不少，「其實作為家長來說，學習成績好、差，我反而不在乎，我更在乎的是一個孩子的學習態度，和他到底有沒有去用心和對待一件事物的想法和態度」。

這段影片爆紅後，引發網友熱議，晨晨父親也收到不少家長的求助私訊，但他表示自己的方法並不適用於所有孩子，每個人都有自己的性格和想法，家長還是要多多陪伴他們，和孩子一起成長，共同面對並尋找解決問題的辦法。