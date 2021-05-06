截至3月30日為止，美國國家UFO報告中心已接獲245宗UFO事件，無獨有偶，佛羅里達州民眾日前又在家中監視器捕捉到一段疑似UFO的影片，只見兩個不明光點採並排的方式，在夜空中快速盤旋移動，讓目擊民眾驚呼「我大概看了100遍監視器畫面，即便截圖後再行放大，也無法解釋這到底是什麼」。

根據《紐約郵報》報導，一名家住佛羅里達州棕櫚海岸（Palm Coast）的富恩特斯（William Fuentes），日前在自家的監視器發現一段令人眼花撩亂的影片，只見兩個神祕光球在夜空中並行，且時而俯衝時而加速的移動軌跡完全一模一樣。

短短6秒片段，讓他看了嘖嘖稱奇，坦言自己看了100遍監視器片段，還將畫面截圖放大，但是依舊不清楚這到底是什麼東西，「究竟是無人機、鳥類還是蝙蝠？一切只能在腦海裡不斷想像」。

佛州理工學院副教授帕洛泰（Csaba Palotai）表示，最近美國大量目擊UFO的證據不斷出現，是件令人著迷的現象，「大家都希望是外星人，而不是某種自然現象，因為一旦人們意識到這是自然現象後，它就不再變得有趣了」。

根據美國國家UFO報告中心統計，截至3月30日為止，美國出現了245宗疑似幽浮的目擊事件，光是2020年就有大約7200宗，比2019年還要多出1000宗。

除此之外，南美國家玻利維亞近日同樣傳出外星人目擊事件，事發當時，民眾先在夜空中看見3道光束，接著有一架UFO緩緩降落，一名大約30公分的超迷你外星人從中走出，在大街上閒晃，把當地人全都嚇壞了。