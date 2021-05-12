大陸杭州一間動物園近日有3隻金錢豹逃出籠，引發當地民眾恐慌，日前有民眾查看家門前的監視器，發現第3隻金錢豹的身影，當時牠在路上碰到一條狗，雙方陷入僵局，期間金錢豹不敢靠近，而狗則在附近不斷徘徊，畫面曝光後讓不少人直呼恐怖。

綜合陸媒報導，杭州野生動物世界有3隻金錢豹，年齡為2歲多，一公兩母，趁管理員打掃時逃出籠，而園方第一時間竟選擇刻意隱瞞，就算當地村民發現金錢豹的蹤跡，園方也極力否認，最終因紙包不住火而消息曝光，引發外界痛批太誇張。

日前有住戶調閱自家裝設的監視器，發現其中一隻金錢豹曾出現在家門前，當時路上出現一隻看門狗，而雙方看到彼此後，豹先是走到角落，不敢做出任何動作，而狗則是非常興奮，牠因不清楚豹的攻擊性，以為自己遇到夥伴，因此開心地不斷來回狂跑。

由於豹可能是第一次見過狗，因此當時並未對狗展開攻擊，且牠看起來似乎有些害怕，隨後跳上圍牆後離開，而狗則被此舉嚇壞，影片曝光後，許多網友回應「狗不知道自己在鬼門關前走了一遭」、「狗搖尾巴可能是覺得遇到朋友可以一起玩了吧？」、「如果是二哈肯定會跟著跑：上哪玩啊？帶我」。

不少人也擔心豹的安危，「金錢豹連狗都不敢咬，還有什麼生存能力」、「這3隻真的沒有野性，找不回來可能會活不了」、「豹被圈養，所以沒了野性，如果還有一點野性的話，狗會當場斃命」、「豹肯定餓壞了吧！狗狗也真的是勇敢」。截至目前，金錢豹已抓住2隻，還有一隻繼續搜捕中。