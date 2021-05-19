'Luckiest man alive': What's it like to be trapped in a car crushed by a falling tree? https://t.co/WJBqCQHvDP — The Tuscaloosa News (@tuscaloosanews) May 12, 2021

美國阿拉巴馬州一名男子開車出門時遇上暴風雨，不料碰巧發生雷擊，路樹遭閃電劈打而倒下，迎面壓垮他的車子，慶幸的是，坐在駕駛座的他靠著驚人的第六感，直接躲過接踵而來的生死劫難，可說是近期世界上最幸運的男子！

綜合外媒報導，阿拉巴馬州蒙哥馬利市的37歲男子亨利（Henri Cheramie），本月4日在暴風雨天出門，當時不僅颳風下雨，還伴隨閃電和雷鳴，正當天空又出現閃電時，他停下車並起身將頭探出車子天窗，想一探究竟到底發生了什麼事情，剎那間閃電擊中了路樹，路樹應聲倒塌，直接砸在亨利的車前引擎蓋上，擋風玻璃瞬間碎裂，如果不是一閃而過的念頭，他恐怕早已被巨大樹枝給壓倒，甚至賠上性命。

亨利事後想來仍餘悸猶存，「當我一半的身體從天窗中探出來後，直接看到巨大路樹在我眼前被閃電劈成兩半，接著狠狠砸中車子的前半部」，而就在他驚魂未定之際，又有一道閃電擊中身後的電線，進而發出爆裂聲與火光，「那時我只覺得，『我還不想死』，於是我開始向外大聲呼救」。

所幸附近的園丁發現亨利受困在毀損的車內，立刻撥打119，消防員獲報後也緊急出動，透過大型機具切開樹枝與車體，協助亨利安全脫困，事後他開玩笑說「如果當時沒伸出頭來看發生了什麼，估計我現在已經去見上帝了！」由於亨利只有輕微割傷和擦傷，後來警察直接開車將他護送回家。

不過這並非是亨利第一次躲過天災，來自路易斯安那州的他，早年曾居住在新奧爾良，剛好在颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）於2005年8月襲擊當地的前幾個小時離開；2011年4月住在阿拉巴馬州塔斯卡盧薩時，也在強烈颶風來臨的前3天搬家。