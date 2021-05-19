美國近日傳出一起人倫悲劇，一名女子與丈夫爭吵後情緒失控，竟拿著刀子狂砍自己的一對兒女，導致他們幼小的生命還沒來得及長大就已成冰冷屍體，但女子隔天起床後看見兩具屍體，卻完全沒印象自己殺了人。

根據《美國廣播公司》的報導，一名來自美國亞利桑那州鳳凰城郊區的40歲日裔女子井上（Yui Inoue），因經常與丈夫爭吵在今年4月提出離婚，並打算搬回日本居住。本月15日井上因移居日本的金錢問題，再度與丈夫發生嚴重的爭執，井上更揚言要拿刀捅丈夫，隨後便在隔日凌晨0點30分左右離開家中，睡在停車場的車子內。

井上於凌晨4點半醒來時，發現雙手沾滿鮮血，接著進屋看見一對子女倒臥在血泊中，但她完全不記得前晚到底發生什麼事情，回家清洗掉身上的血漬後就趕往警局報警。

坦佩市警局表示，這名女子在16日上午來警察局報案，並表示她聽見有人不斷叫她「殺了自己的孩子」，讓警方趕緊前往她的家中搜索，除了在車上找到沾滿血的剁肉刀，還在家中發現一名9歲女童以及一名7歲男童，身上有多處刀傷，被人用毯子包著，打開後才發現兩個孩子身體部位遭到肢解，頭部「幾乎完全被斬首」手段相當凶殘，就連他們看了也十分不忍。

井上最後也被檢方以一級謀殺罪遭到逮捕，但她在17日首次出庭時還是不斷否認自己殺害親生孩子，讓外界開始懷疑她的精神狀態。

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