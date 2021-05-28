印尼一名女子日前因男友變心，雙方最終決定分手，女子對此相當氣憤，而情侶倆的朋友近日帶她至墓地，女子看到墓碑上的名字嚇傻，在朋友告知才知道，前男友因患有絕症才會與她提分手，讓女子當場心碎，而這一段宛如連續劇的劇情曝光後，讓不少人非常不捨。

綜合外媒報導，雷蒙德(Raymond Topes)在抖音分享這一段故事，指他的一對情侶朋友先前因男方變心而分開，導致女方非常氣憤，但實際上是男方2019年得知自己患絕症，日子所剩不多，為了不讓女友傷心，因此謊稱自己愛上別人，便與女友提出分手，直到男方死後，女方都不知情，看在朋友眼裡也非常難過。

雷蒙德覺得這對雙方都很不公平，因此決定讓女方知道真相，日前約她至雅加達一處公墓祭祀，但過程中並未告知她對象是誰，儘管女方當時非常困惑，但並沒有拒絕一同前往，直到站在墓碑前，女方看到上面刻著前男友的名字，當場嚇得說不出話，之後難過的落淚，並在前男友的墓前撒花。

雷蒙德表示，已逝好友將自己的愛情故事變得像小說，「女方起初因過於驚嚇而不敢撒花，最終她還是做到了，雖然過程中不斷的哭」，女方當時非常傷心，一度難過到吃不下飯，不過目前情緒平復許多，基於個人隱私，他並不會透露當事人的名字。影片累積1140萬觀看次數，不少人難過的表示「沒想到連續劇的劇情是真的」、「這才是真愛」。