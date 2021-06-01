日本動漫《航海王》的主角魯夫，因為吃了「惡魔果實」而讓全身變得像橡膠一般，能夠伸縮自如，事實上來自英國的蓋瑞（Garry Turner）因為「先天結締組織異常」（Ehlers-Danlos syndrome），皮膚厚度只有一般人的一半，也就是罹患俗稱的「鬆皮症」，皮膚跟橡皮一樣有高度的延展性，不但能將脖子皮膚往上拉，並且蓋住嘴巴，肚皮還能拉長到15.8公分，讓人看了嘖嘖稱奇。

鬆皮症患者通常是因第一型或第三型膠原蛋白生成缺陷所導致，使得皮膚擁有過高的延展性，但皮膚和血管相對比較脆弱，傷口癒合度也比一般人慢，值得注意的是，鬆皮症的人在皮膚鬆弛和關節使用過度嚴重情況下，會讓血管崩裂而導致生命危險，幸好蓋瑞的情況並不嚴重，因此可以和一般人一樣正常生活。

蓋瑞指出，自己在3、4歲時就驚覺自己是「橡皮人」，全身上下就屬肚子、脖子和手臂皮膚延展性最高，不但能將脖子皮膚往上拉，當成口罩一樣蓋住嘴巴，肚皮還能變成現成的桌子，拉長到15.8公分，等於超過一把15公分直尺的長度，正因為如此，他打破世界紀錄，目前依舊是該紀錄的保持者。

不過即便他如此與眾不同，他也不會因此感到丟臉，他透露家族中，叔叔輩也有同樣症狀者，但並沒有受到排擠，同樣的，他也不覺得自卑，而身為馬戲團成員的他，過去曾甄選上英國達人秀，特殊的皮膚狀態讓他成功打響名號。