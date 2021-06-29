大陸貴州一名張姓男子日前意外發現住家對面公寓頂樓，疑似修了一座墳，嚇得他立刻致電該樓住戶投訴，沒想到對方聽了臉色大變，哭笑不得的吐露背後真相，相關畫面曝光，網友全笑翻了。

綜合陸媒報導，家住貴陽市保利溪湖小區的張男，日前打開窗戶透氣，卻意外發現對面公寓頂樓竟突然多出一座圓形土堆，周圍還用石塊團團圍住，前方疑似立了一塊墓碑，讓他看了頭皮發麻，暗自心想「這難道不是一座墳墓嗎？」

嚇壞的張男立刻致電向該樓楊姓住戶投訴，讓楊女聽了哭笑不得，反嗆「你扒開看啊，我瘋了嗎？在自己家樓頂做這個？」

原來楊女住家樓頂有座空中花園，近日屋頂漏水，才會請防水工人將花園內的泥土全數鏟起，堆積在一旁，「（因為泥土）堆的時候只能那樣堆，所以從外觀上看，人家看起來就有點像墳墓。」她也強調，防水工程一旦完工，就會將泥土鋪填回去，避免引起不必要的誤會。

畫面曝光後，網友全笑翻，紛紛留言直呼「堆得太整齊了，乍看還挺像的」、「有門就說不過去了，真是太像了，誰家土堆安個門」、「泥工師傅以前可能是修墳的」；不過也有人吐槽「誰家墳建樓頂上？」、「想像力太豐富了」。