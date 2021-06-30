有時候會接到之前溝通過的主人line我說：「寶貝走了！」然後急著想再預約離世溝通，我總是會先幫他們踩剎車，因為當下不要說寵物需要時間安頓，主人的心情往往也不適合，事後證明隨著時日淡去，很多當時急的像熱鍋上螞蟻的人，後來早已忘記曾有過預約，人，總有平復自己的能力。

但今天這位主人不同，之前做寵物溝通時，她如何疼愛這些孩子們我非常清楚，只是沒想到其中一隻年紀最資深的汪汪，溝通完一個多月後突然走了，她告知我的同時，也急著要預約離世溝通。

我真的擔心以她對這些孩子的愛，能否承受失去毛孩的痛，但我還是告訴她：「毛孩剛走真的不適合溝通，您熬不過時，可以隨時賴我聊聊」。意外的是，那天晚上之後，她就幾乎沒有再像之前那樣嘰嘰喳喳的跟我分享她的心情，我怕她是不好意思打擾我，偶而我就主動問候她一下。

終於一個半月後輪到她了，「您還想做離世溝通嗎？」我問。

「現在心情很平靜，好像也沒甚麼好問的。」聽到這說法，實在太不像她了，我覺得。

詢問之下，她才跟我說：「想知道的，醫生都給我答案了，所以我釋懷了！」原來她當時內心糾結的是，汪汪走的太突然，為何醫生沒有事先警告她。她拿所有檢查報告去諮詢另一位獸醫，那獸醫告知：「您家汪汪其實已經苦撐很久了，當時體重下降就是一個很嚴重的警訊。」

她回頭問原來的獸醫院，才知醫生是怕她承受不了，所以才不敢講得太白。而我當時在溝通時，可能汪汪也怕媽咪難過，並沒有透露牠已經撐的很辛苦的心情，只有隱約提到：「現在這個畫面很美，希望媽咪永遠記得」，身為寵物溝通師的我，也不可能過度引申解釋。

所以主人是在毫無心理準備的情況下受到衝擊，但現在，她理解了大家都是用心良苦怕她傷心，所以覺得沒有再做離世溝通的必要。

我說：「很好，既然心情已經平靜，就沒有必要再起波瀾。」但她當時的心情我真的了解，.

猶記我家貓兒子當年發現腎衰竭時，因為我不敢每天幫牠打針，獸醫沒告訴我嚴重性，我就以為沒事，直到有天換了醫師，直接給我當頭棒喝「你不這麼做，牠會很危險」，從此我天天乖乖幫牠打皮下注射，但已經有點為時已晚。

貓兒子走後，說我不怪前一家醫院的輕描淡寫那是假的，因為讓我誤以為相處時間還有一大把。但現在看來，獸醫也很難為，講重了怕主人傷心，講輕了主人又會怨懟，但身為一個曾經的主人，還是覺得委婉的讓主人知道嚴重性，不要一點準備都沒有，似乎是比較好的。