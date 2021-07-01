近日一名聲稱來自3036年的時空旅人，在TikTok上發布了一系列預告未來場景的影片，其中指出全世界都將面臨長達5年的「恐怖大停電」，而且未來的人們再也無法享受自由，呼籲大家最好要珍惜當下。

綜合外媒報導，這名時空旅人透露，全世界將在西元2052年12月的時候面臨一場「恐怖大停電」，而且黑暗期長達5年，期間因為失去了電力和網路，所有人都斷了聯繫，還會引起一系列的騷亂和動盪，「這幾乎是最糟糕的時期」，需要20年的時間才能將電力重新接上，但儘管電力恢復了，世界仍會是一片混亂。

這名時空旅人也指出，在西元3036年時全球人口只剩下20億，和如今78億人口相差甚遠，而且所有體型較大的物種，像是獅子、老虎、大象等都將不復存在，動物園裡則關著狗、貓、兔子和松鼠，這些被當時人們視作「外來物種」的生物。

而受到大停電影響，未來會衍生出許多和「可再生能源」相關的工作，包含太陽能板、反射鏡和風力發電機等，但他也直言這些工作基本上都相當稀有且具高危險性，並不適合膽小的人；此外他還在影片中直盯著鏡頭警告，現在已經是最自由的時代，要大家好好珍惜當下，「你的孩子甚至享受不到自由，所以好好珍惜吧！你們不知道自己到底過得有多好」。

這名時空旅人的預言影片曝光後，立刻引發網友熱議，許多人害怕地表示：「就是因為這樣我才不生小孩，我不想讓他們經歷這些」、「停電5年？光是停電1小時就夠讓我痛苦了」；但也有人質疑時空旅人身分的真實性，「別說那麼多了，你能給我下一期彩券號碼嗎？」、「我還要再活1000年才能見證這一切嗎？」。