美國密西根州一處加油站，日前被民眾拍下超噁畫面，只見上百萬隻飛蟲「群聚」在加油站內，無論是地板、空中，或是商店內都有飛蟲不斷飛竄，甚至有小朋友被飛蟲襲擊，嚇得不斷揮舞雙手，超噁畫面曝光已累計逾600萬人次觀看。

綜合外媒報導，美國一名網友本月4日在抖音（TikTok）帳號「@_ty.leo」上傳一段駭人影片，只見密西根州一處加油站的商店玻璃聚集了密密麻麻的飛蟲，接著鏡頭轉向外頭的加油站，更是早已被上百萬隻飛蟲攻佔，加油槽也被飛蟲堵住，甚至有小朋友被飛蟲襲擊，嚇得瘋狂揮舞雙手，試圖將停在身上的飛蟲趕走。

對此，附近居民表示，這些飛蟲可能是當地常見的蜉蝣昆蟲，超噁心畫面也讓原PO不禁直呼「我這輩子從來沒看過這麼多飛蟲！整個油槽都被蟲攻佔，根本無法加油」。

影片曝光後已累計逾600萬觀看次數，不少網友全被眼前景象給嚇傻了，紛紛留言直呼「這太令人毛骨悚然了」、「看了頭皮發麻」、「噁爆」、「起雞皮疙瘩了」、「這種蟲只能活一天」。