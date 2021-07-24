澳洲一間酒類商店近日半夜闖入一名「不速之客」，當員工第二天開店時，驚覺店內一團混亂，不僅架子被移動了，地上還滿是摔碎的玻璃瓶和酒水，員工急忙調閱監視器查看昨晚關店後發生的狀況，沒想到這名不速之客的真實身分竟是一隻針鼴，而且事後牠還沒有逃離案發現場，反而躲在架子下面呼呼大睡。

根據《The Dodo》報導，澳洲男子布萊恩（Brian Watson-Bell）在一間酒類商店上班，本月初某天開店時，卻發現店內一片狼藉，有些擺放商品的貨架被推移，地上還滿是摔碎的玻璃酒瓶，裡面裝著的酒水也全都灑落一地，布萊恩見到這幕嚇壞了，以為昨天關店後有小偷闖入，急忙調閱監視器查看。

豈料監視器並沒有拍到任何人的身影，反而有一隻詭異的小型生物不斷在走廊上遊蕩，仔細一看這個生物竟是一隻針鼴，影片中牠慢悠悠地在貨架和冰櫃前觀望，就像是客人在挑選想要購買的商品一樣，模樣十分逗趣。

目前不清楚這隻針鼴是如何進入商店，但布萊恩透露牠昨晚喝了一些伏特加和貝禮詩巧克力奶酒（chocolate Baileys），並幽默地說道：「牠肯定睡著了，我想牠喝了酒以後走起路來可能會有些蹣跚，這樣的狀況並不適合『開車上路』」。

為了抓到這隻「宿醉」的針鼴，新南威爾斯州野生動物救援團隊（WIRES Wildlife Rescue）接獲通報後立刻派員前往店家幫忙，在拆除貨架後順利將針鼴捕捉。事後救援團隊也在臉書上發文，指出針鼴被抓到的時候味道非常香，因為牠在找到藏身處之前先爬上了滿是香檳的貨架，並把一大半的酒瓶都摔碎在地，所以身體自然沾染到香檳的氣息，「放生時牠還可以走直線，顯然牠在半夜沒有喝太多香檳」。

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