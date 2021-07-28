不少年輕人追求潮流，會在身上「打洞」，除了耳環、舌環、鼻環之外，肚臍環也大受歡迎。不過美國一名21歲辣妹日前卻在抖音（TikTok）平台分享自己的悲慘遭遇，原本打算穿肚臍環的她，竟被穿環師穿錯孔，遭網友調侃「那是胃穿孔吧！」

根據《每日星報》報導，這位21歲辣妹日前在抖音分享穿肚臍環的悲慘遭遇，並指出當天她臨時起意想要穿肚臍環，便跑到紐澤西州海岸邊的一間小攤位穿孔，不料與穿環師確認穿孔部位並標註記號後，對方竟然擅自改變原定的穿孔位置，錯將「肚臍環」穿成「肚皮環」，讓她氣炸了。

女子對於自己衝動的決定悔不當初，認為不僅浪費時間、金錢，還賠上了自己的好心情，並呼籲網友別一時興起就隨便找間路邊攤位穿孔，坦言自己犯下低級錯誤。事後女子再度回到攤位，請穿環師將環取下，而對方自知理虧，也同意將費用退還給女子。

影片曝光後眾人相當同情女子的遭遇，但也忍不住笑說「那是胃穿孔，而不是肚臍穿孔」、「穿環師喝醉了嗎？」、「他們錯過了整個肚臍」；不過也有人認為「妳的肚臍太小了，可能不適合穿臍環」。