傳說中生物「吸血鬼」靠嗜血維生，且生活於夜晚，因此經常與蝙蝠作聯想。近日考古學家在阿根廷一處古老洞穴中，發現史上最大的吸血蝙蝠化石，生活於10萬年前，主要食物來源是血液，因此也讓人不禁聯想到吸血鬼「德古拉」。

綜合外媒報導，古生物學家日前至阿根廷布宜諾斯艾利斯東南部一處古生物學遺址進行研究，並在一個曾出土巨型樹獺的古老洞穴中，發現已滅絕「德古拉吸血蝙蝠」（Desmodus draculae）的下頷骨化石，其翼展估計超過50公分，是有史以來所知最大的吸血蝙蝠。

而此次出土的吸血蝙蝠曾生存於至少10萬年前的晚更新世時期，主要食物來源是血液，古生物學家布里蘇埃拉（Santiago Brizuela）表示，「牠的體型比電腦鍵盤還大，而且也比牠在世的親戚大得多」，過去他們就知道吸血蝙蝠的存在，但了解甚少，其主要生活於中美洲和南美洲的更新世時期，且蝙蝠遺骸化石在阿根廷極為少見，如今能夠找到吸血蝙蝠的化石，意義可說是非常重大。

米拉馬爾博物館的古生物學家馬格努森（Mariano Magnussen）提到，吸血蝙蝠的名字來自德古拉伯爵傳說，「德古拉吸血蝙蝠雖然以吸血維生，但牠們並不會獵捕受害者，被吸血者也不會出現嚴重的不適反應，但牠們可能會傳播狂犬病或其他疾病」。目前尚不清楚德古拉吸血蝙蝠躲進洞穴裡的原因，未來也將繼續研究。