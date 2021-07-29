巨蟒溜進雞舍吃buffet！泰國春武里府一名養雞場老闆日前發現雞舍裡，出現了一條長達4公尺的巨蟒，而牠吞下雞舍裡的8隻鬥雞後，疑似因吃得太飽逃不出去，只能待在原地休息，才會被養雞場老闆發現，最終巨蟒被抓到郊區放生，不過被吃下肚的鬥雞價格不斐，養雞場老闆見損失後欲哭無淚。

根據泰媒《khaosod》報導，春武里府班邦縣一名32歲養雞場老闆Ekaphong，專門飼養緬甸鬥雞，豈料27日他至雞舍查看時，發現裡面竟出現一條巨蟒，腹部異常隆起，躺在原地一動也不動，Ekaphong才驚覺自己的鬥雞被吃下肚，嚇得趕緊通報當地救援組織「Ban Bueng Association」。

由於巨蟒吃得太撐，因此捕捉過程並不困難，救援組織使用圈套器，很快就抓住巨蟒，發現牠長達4公尺、重達30公斤，吃下雞舍裡8隻鬥雞，還有1隻被咬死的躺在牠旁邊，隨後巨蟒被帶至郊區放生，而養雞場老闆Ekaphong表示，每一隻鬥雞要價約800至1000泰銖（約新台幣678至848元）。

養雞場老闆Ekaphong心疼地說，「這一條蟒蛇的腹中有8隻鬥雞，牠應該是肚子餓，便從雞舍旁的縫隙鑽進來，之後吃得太飽，腹部太大就出不去了，因此只能躺在雞舍裡休息，看到鬥雞喪命非常不捨，牠們的品種都非常優良，從小就被客戶訂購了，這條巨蟒總共吃了約1萬泰銖進肚子裡」。