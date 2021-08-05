美國密蘇里州一名婦人日前搭機時，發現航班臨時被取消，無奈只能滯留在佛州，當時她突然靈光一閃，便在當地商店裡隨手購買幾張刮刮樂，用來打發時間，豈料竟中得100萬美元（約新台幣2775萬元），意外因禍得福，當下讓她又驚又喜。

根據《太陽報》報導，來自密蘇里州堪薩斯城的51歲安吉拉（Angela Caravella）上個月底搭機時，發現自己的航班臨時被取消，導致她只能滯留在佛州，便決定至佛州布蘭登的當地連鎖商店Publix，購買刮刮樂來打發時間，沒想到竟意外獲得大獎。

安吉拉提到，「待在佛州的時間比我預期的長，當時被臨時取消航班後，我就有一種奇怪的預感，所以才跑去買幾張刮刮樂來打發時間，沒想到就中了100萬元」，最終她選擇一次性領取獎金，扣完稅後仍可領回美元79萬元（約新台幣2192萬元）。

除此之外，幸運的不只她一人，根據當地彩券公司的政策，賣給安吉拉刮刮樂的彩券店老闆，也能獲得美元2000元（約新台幣5.5萬元）的獎金傭金。而安吉拉購買的刮刮樂於2020年2月推出，一共有155個100萬美元的最高獎金，和超過9.48億美元的現金獎勵。