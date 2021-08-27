在享受性愛的過程中，為了避免染上性病或是意外懷孕，多數人會全程使用保險套，不過保險套究竟有多「耐操」？國外一名抖音網紅特別進行了一個有趣的實驗，赫然發現保險套的耐用程度超乎眾人想像，影片曝光逗笑一票網友，不禁打趣直呼「要是這樣還不小心懷孕，那就是上帝的旨意了！」

國外一位名叫Brew的抖音（Tik Tok）網紅，日前在帳號上傳一支實驗影片，他提到市售的保險套主打超薄、無感，但他認為在享受歡愉的過程中，保險套會不會動輒就破掉的安全性問題才是關鍵。

於是Brew拿出黃瓜做為測試工具，接著套上保險套，進行一連串的實驗，只見他拿出刀子對著黃瓜一陣狂切，相較於黃瓜被切成片狀，保險套卻完好無損，不信邪的他又改用鋸子，但保險套依舊沒破損，就連使用釘書機，釘書針也直接反彈，最後他拿出鐵槌對著釘子猛敲，但鐵釘一樣沒有穿破保險套。

面對保險套驚人的「耐操」程度，讓Brew也不得不承認自己實驗失敗，但他依舊不忘提醒大家安全性行為的重要性，不過由於影片內容太無厘頭，逗笑一票網友，就有人打趣笑說，如果保險套這麼難破掉，卻還是不小心懷孕，那肯定是天意了！