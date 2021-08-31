有些人家中有長輩獨留下來的特別珍藏，隨著時間的更迭，代代傳承，日前就有網友透露，回阿公家時赫然發現一張特別有歷史感的裱框符咒，而且尺寸相當大，讓他不禁好奇究竟為何物？對此就有眼尖內行人驚喊是「寶物」，並直言這在現代已經很罕見了。

原PO日前在臉書社團《靈異公社》PO文表示在阿公家發現一張符令，讓他十分好奇「想問問各位，這是什麼呢？感覺有歷史了…」畫面中可見，泛黃的符紙上畫著太極八卦陣，一旁還寫有各神尊的法號。

貼文一出隨即掀起熱議，就有內行人解答這是「閭山派鎮宅符」，「寶物，這個現在已經找不太到了」、「這張很厲害，不要的話我收」、「閭山派（澎湖法師）用的，招財鎮宅，是好符」、「這是符籙閭山派三階法師的八卦鎮煞符，分暗諱及明符籙書寫，就且不論正統否，會書寫的最快也要1至2個小時」。

也有人提醒「建議別丟，三不五時點淨爐熏一熏祂，讓符神來你家坐坐保平安」、「你這符比那些什麼5雷符令牌還要有用，千萬不能缺角還是弄髒」、「這張如果再重寫是不可能的，所以好好保存，而且你的符不像一般平安符的時間性，你的估計應該有20至30年以上時間」。