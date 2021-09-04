藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）在去年8月認愛後，也移居屏東過著擺攤慢活的步調，但在社群上仍維持著高曝光，近日小嫻曬出「乾女兒」南下找她玩的照片，並透露兩人年紀相差17歲，但照片曝光後讓網友無法相信，小嫻的顏值年齡根本與乾女兒不相上下，看不出來相差17歲。

小嫻最近在社群上透露近況，她的乾女兒最近跑去墾丁找她玩，並在小嫻恆春家居住幾天。「母女倆」一起在星空下看流星聊天，讓她開心直呼「謝謝妳喜歡我們家的環境」。小嫻還曬出一張與乾女兒的合照，母女倆的顏值之高，讓網友們非常驚豔。

隔天，小嫻又帶著乾女兒一起出遊吃下午茶，這才透露，目前41歲的她，與這位同框的乾女兒，雙方相差17歲，她坦言，雖然兩人年齡差有點多，但她相當認真地跟乾女鵝(兒)學習修圖、加濾鏡等拍照新技能，讓自己的乾媽模樣，能看起來更像乾姐一點。

當小嫻冒出與乾女兒兩人相差17歲時，讓粉絲紛紛表示從照片完全看不出來兩人年紀的差距，「根本是姐妹」、「看起來只差1歲吧」；小嫻男友金剛也浮出水面稱讚女友「那麼漂釀」。而小嫻的24歲乾女兒容貌清秀，也引起粉絲敲碗問，「乾女兒有缺男友嗎？」