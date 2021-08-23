電影《咒》啟發自駭人聽聞的高雄真人真實事件。（牽猴子提供）

電影《咒》公開前導海報。（牽猴子提供）

電影《咒》帶領觀眾感受邪門離奇的恐怖情境。（牽猴子提供）

繼《紅衣小女孩》、《粽邪》、《女鬼橋》後，2021年最受期待的台灣恐怖鉅片《咒》，由《絕命派對》、《打噴嚏》導演柯孟融執導，啟發自駭人聽聞的高雄真人真實事件，喚醒觀眾內心深處的極致恐懼。《咒》於中元節發布駭人的前導預告，以及藏有神秘符號的前導海報，帶領觀眾感受更邪門離奇的恐怖情境，跳脫過往台灣鬼片印象。

導演柯孟融籌劃五年，挑戰台灣首部邪教電影，赤裸揭露台灣民間最詭譎、被避談的宗教，那些父母從小叫你「不要看、不要問」的禁忌，一旦鐵齒就會惹禍上身。預告中詭譎的氛圍令人發寒，一幕幕離奇畫面讓人毛骨悚然，搭配海報文案「火佛修一、心薩嘸哞」，更讓人好奇究竟電影的秘密是什麼？是什麼詛咒讓人感到害怕？預告中4歲小女孩中邪似的手裡拿著刀，口中念著不明咒語，和許多令人不寒而慄的驚悚畫面，滿口畸形牙齒、手臂密佈異樣的洞痕傷口、神壇中無故轉動的神像，寫實又貼近生活的場景，嚇壞一片網友直呼：「嚇到從床上摔下來」、「看完晚上要怎麼睡覺啦」、「直接尖叫、扔手機」，更吸引國際MV導演廖人帥大讚「強到炸，好久沒看到那麼嚇人生猛的鬼片預告了！」

被譽為新生代最會搞鬼的柯孟融導演，醞釀多年再推出最新恐怖力作《咒》，讓他壓力巨大：「這真的是我拍過最邪門的電影！」本片啟發自發生在高雄的真實事件，當時一家六口自認被神明附身，全家人發瘋似的起乩，甚至自殘等種種離奇行徑，最後更導致有家庭成員死亡。相信正面意念向宇宙下訂單。導演柯孟融表示：「這種不可也不該碰觸的有毒氣質，正是《咒》想呈現給觀眾的味道。」

挑戰台灣影史最邪門電影、問鼎年度恐怖片冠軍寶座，預計在2021冬天上映的《咒》，由柯孟融導演執導，演員蔡亘晏、高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭聯合驚嚇演出。劇情描述若男和朋友組成影像團隊，六年前闖入邪教儀式中的禁地，觸怒了沈睡的邪靈，所有人接二連三離奇死於非命。《咒》使用大量互動橋段，讓觀眾身歷其境，跟著主角若男重回禁地找出詛咒的秘密。