林孟辰參加《明日之子5》，從萬人海選脫穎而出。（環球音樂提供）

林孟辰參加《明日之子5》，一有空檔就練歌。（環球音樂提供）

20歲的林孟辰3年前參加歌唱選秀節目《聲林之王》脫穎而出，他加入喜鵲娛樂，成為蕭敬騰、小宇、艾薇的同門，並以創作單曲〈畢業哥〉加盟環球唱片出道。他去年底完成兵役回歸，許多粉絲都非常期待他的新作品，今曝光他參加大陸選秀節目《明日之子5》，初次演出創作歌曲〈多點自信〉，更受到「風雲教師團」鄧紫棋的大力誇獎。

林孟辰今年3月底赴上海前夕，最疼愛他的奶奶特地從台東北上陪伴一整晚，最後和媽媽兩人怕淚灑機場，選擇讓爸爸一人送機，家人臨行前的擁抱，更堅定他突破自己的決心。他挑戰《明日之子》第五季《明日創作計劃》，終於通過導師考核一致推薦，進階到最終錄取30人的觀眾票選階段。

在入學考試的南北之戰中，他一出場用即興Rap自我介紹，並帶來自己的創作歌曲〈多點自信〉，鄧紫棋誇讚道：「聲音質感挺好的，聲音用來Rap是很好聽的。」也鼓勵他作品可以更好，其他教師們也勉勵他繼續學習。雖因賽制規定沒能晉級最終名單，遺憾止步於此的林孟辰落寞地跟公司說：「很抱歉，讓你們失望了，公司花了這麼多心力、人力和資源在我身上，結果卻只走到這裡。」王牌經紀人Summer很正面又鼓勵的回覆：「這趟旅程目的就是為了讓你體驗，看看這個世界，公司為你的決心與毅力感到驕傲，繼續努力。」

林孟辰很感激與珍惜這趟旅程，在比賽的過程中，每4天要交一首創作，他寫了4、5首歌，直呼：「是一個非常棒的體驗！可以訓練創作能力以及激發自己的想像力，雖然平常有在嘗試創作，但我覺得最艱難的是只能待在房間裡創作寫歌，無法到外面去尋找靈感，這對我來說很困難，但是很高興我都克服了！」他也積極控制飲食、勤健身，從81公斤一路減重至70公斤，持續瘦身的他開心笑言：「現在應該60多公斤喔。」也讓這趟滿載的音樂旅程中，再添驚喜收穫。