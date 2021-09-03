台灣美食小吃百百款，尤其是特有的夜市文化，不僅深受國人喜愛，也吸引不少外國旅客指名造訪，不過日前就有網友不禁好奇，「為什麼烤魷魚越來越少了？」貼文一出隨即掀起熱議，更有老饕點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，隨著疫情趨緩，各地夜市也陸續重新營業，不過他卻赫然發現，夜市清一色販售炸物，就連魷魚也是油炸的，「以前明明還有很多人在賣烤魷魚，現在只有炸魷魚…為什麼現在烤魷魚變少了？成本不是差不多嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出兩大主因，其一為「價格高昂」，「以前是3隻100元，後來漲到1隻50元，現在呢？」、「貴到沒人買，小吃消失也是因為不再是銅板價了」、「貴啊，夜市賣餐廳價」、「一隻120元，根本是在敲盤子」、「烤法沒升級，價格三級跳」。

此外，「耗時久」也讓不少客人打退堂鼓，「烤的浪費時間，聽到時間瞬間客人少一半」、「炸的比較快，而且不用太新鮮也吃不出來」、「玉米和魷魚都是貴在『烤』的過程和時間吧」。