澳洲特有種「琴鳥」以擅長模仿聲音聞名，無論電鋸聲、汽車喇叭聲都難不倒牠。雪梨的塔龍加動物園內飼養了一隻7歲雄性琴鳥，日前飼養員發現，牠竟會模仿嬰兒尖銳的哭聲，不過受到疫情影響，園區已暫時關閉多時，不禁讓飼養員好奇，牠究竟是從哪裡學來的。

根據《衛報》報導，塔龍加動物園（Taronga Zoo）內一隻7歲大雄琴鳥「回音」（Echo），近日牠竟模仿出嬰兒淒厲的哭聲，讓飼養員非常驚訝，隨後將牠的叫聲分享至網路上，受到全球關注，不過園區因疫情而暫時關閉，園方對此坦言，他們也不知道「回音」到底是從哪裡學來的。

塔龍加動物園鳥類部門主管莉安（Leanne Golebiowski）提到，「回音」從1年前開始嘗試模仿哭聲，不僅如此，牠還新學會模仿電鑽的聲音，及火災發生時，園方發出的緊急逃難警報，「我們猜牠應該是在疫情前，從遊客那裡學來的，這也表示，牠在防疫期間不斷鑽研自己的模仿功力，但這讓我有些擔心，畢竟叫聲實在是太可怕，動物園可是適合闔家蒞臨的場所」。

澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）的艾力克斯博士（Dr. Alex Maisey）表示，野生琴鳥擅長模仿各種聲音，會再搭配舞蹈，做為求偶表演，這也代表琴鳥具備驚人的記憶力，才能夠詮釋如此多種的聲音，且在動物園環境中，聲音素材非常豐富，因此牠們可能是聽到大量的嬰兒哭聲，才會模仿得唯妙唯肖，不過琴鳥大多模仿工業機具噪音或其他鳥聲，鮮少模仿人類語言，「這是非常罕見的現象」。

艾力克斯博士也提到，雄琴鳥在繁殖季節前會學習各種聲音，形成一種獨特的聲音庫，「牠們會練習一些新的聲音，嘗試看看是否適合求偶，我不太確定『回音』為何會想模仿嬰兒哭聲，或許是覺得很有趣，希望牠不會將這個聲音用於求偶，而在野外，年長的雄琴鳥還會將學會的叫聲傳給下一代」。