迎接全國古蹟日活動，新北市立淡水古蹟博物館系列活動，8日推出「淡水野生古蹟萌獸表情包」Line貼圖，讓民眾線上、線下一起玩。淡古館長黃麗鈴表示，貼圖都是由館員們腦力激盪設計而成，例如淡水紅毛城常有白鸚鵡現身，再搭配「毛」字，衍生出流行用語「都你的毛」，充滿趣味性。

淡水古蹟博館長黃麗鈴表示，全國古蹟日到來，淡水古蹟博物館以「新北奇蹟，科技走讀」主題延伸推出實體、虛擬系列活動，包含：淡水長多田榮吉故居自彈自唱快閃活動，以及淡水文化輕旅行導覽，8日則推出自家設計的線上「淡水野生古蹟萌獸表情包」Line貼圖。

黃麗鈴說明，「淡水野生古蹟萌獸表情包」Line貼圖是由館內人員腦力激盪構思而成，例如：滬尾台內的大砲與狗就是「躺著也中槍」；淡水海關碼頭洋樓是外觀自帶經典的表情符號的古蹟「囧」，令民眾驚喜不已；淡水長多田榮吉故居及淡水日本警官宿舍的生態豐富，常有蛙叫、蟬鳴和浪貓現蹤，因此也把動物繪入。

淡水古蹟博物館補充，9月25日將於淡水街長多田榮吉故居舉辦烏克麗麗自彈自唱快閃演出，9日起館方將於臉書辦理抽獎活動，將送出3把烏克麗麗，琴身是特別邀請藝術家陳峻儀繪製淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮台的建築特色。

此外，喜歡小旅行活動的朋友，可參加9月12日、18日及26日上午10時至12時的「古蹟萬花筒－淡水文化輕旅行」，由說學逗唱的導覽老師帶領大家穿梭於淡水的私房景點，每場次16人。