美國一名21歲男子經營「人骨網拍」，還拍攝TikTok影片，希望可以讓大家更了解人骨，不過這種行為卻引發爭議，不少網友和專家、教授都出面批評，直言販售人骨是一件不合法且不道德的事情。

根據《Unilad》報導，美國21歲男子菲瑞（Jon-Pichaya Ferry）以帳號「@Jonsbones」經營網拍事業，不過他販賣的東西並不是常見的生活用品或服飾，而是人類的骨頭，其中肋骨要價18美金（約新台幣502元）、頭骨則要2000美金（約新台幣5.6萬）。

據《獨立報》指出，網路上有許多販售人骨的賣家，其來源通常為身分不明的屍體，不過菲瑞強調，自己賣的人骨都是來自醫療途徑，他也透露之所以會成立「人骨網拍」，是因為小時候爸爸給他一個老鼠骨架，他不但沒有害怕，反而覺得很有趣，且深深為之著迷，如今他會在TikTok上拍攝影片，希望能讓人們對於人骨有更深的認識，並期待可以為出售人骨的行業去除汙名化。

儘管如此，菲瑞的影片仍引發不少爭議，有些人認為他的行為有道德和法律層面上的問題，就連一些專家、教授也出面批評，紐約整脊學院（Chiropractic College）的解剖學助教墨菲（Robyn Wakefield Murphy）表示：「永遠不該出售人骨，機構或研究人員都有合法、合乎道德的途徑可以取得人骨，也就是遺體捐贈」；威克森林大學（Wake Forest University）的法學教授馬什（Tanya Marsh）也說：「出售人骨是不道德的，因為沒有獲得同意」。

對此菲瑞坦言出售人骨是很敏感的議題，雖然他從不過問客戶購買人骨的原因，但大部分人的身分都是脊椎按摩師、研究機構、博物館，還有訓練搜救犬的搜救隊等正當行業或機構，他還在網站上註明，要客戶「盡可能尊重這些骨頭」，菲瑞也強調：「一切的初衷都是為了教育和理解」。