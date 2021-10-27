全球暖化持續加劇，導致北極冰層加速融化，這也使北極熊面臨生存危機。北極熊原本都是在海裡捕獵海豹，日前有科學家發現，北極熊開始跑到陸地上尋找食物，更在挪威拍到北極熊獵殺馴鹿的畫面，讓科學家驚呼「根據2000年前紀錄顯示，北極熊並不會攻擊馴鹿」。

根據《每日郵報》報導，挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard）上波蘭極地站生物學家於2020年8月，拍到一頭雌性北極熊突衝到海邊，沿著海岸線步行，牠發現附近有6隻馴鹿正在吃草，打算展開掠食行動，未料馴鹿也注意到異狀，發現北極熊的蹤跡後，馴鹿們便四散而逃。

Polar bear hunts and feasts on reindeer in first-ever footage https://t.co/ARAOMElfKK via @MailOnline — Bo Snerdley (@BoSnerdley) October 26 2021

其中一隻馴鹿跳入海裡逃難，沒想到反被北極熊盯上，馴鹿最終被壓入海中淹死，北極熊再將其屍體拖回岸邊享用，過程僅花15分鐘，而飽餐一頓後，北極熊還用石頭蓋住未吃完的馴鹿肉，推測此舉應該是為了抵禦其他掠食者，北極熊在附近睡了12小時後，又再返回原地繼續享用。

研究團隊進行1年的研究，近日將報告發表於生物期刊《Polar Biology》，表示北極熊出現這種行為，除了因為冰層減少，迫使北極熊跑到陸地上覓食，尋找新的掠食目標，另外，在過去30年裡，北極地區的馴鹿受到政府保護，使牠們的數量大幅增加，因此容易成為瀕臨滅絕食肉動物的捕食對象。

研究團隊也在報告中提到，「從2000年前的資料顯示，北極熊並不會攻擊斯瓦爾巴馴鹿（Svalbard reindeer）」，而這份報告也是首次描述和記錄北極熊狩獵成年馴鹿的完整過程，還有北極熊的狩獵行為及馴鹿反應，此外，研究人員也發現，類似獵殺行為越來越頻繁。