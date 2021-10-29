荷蘭植物園近日盛開了一種罕見魔芋屬植物，由於它的外型像男性生殖器，因此又被稱作「陰莖植物」，而園方花了6年的時間照顧，終於等到它開花，有趣的是，陰莖植物的花會飄散出類似腐肉的味道，格外受到關注，吸引不少遊客造訪觀察。

根據《livescience》報導，荷蘭的萊登植物園（Hortus Botanicus Leiden）裡種植一顆罕見魔芋屬植物，學名為Amorphophallus decus-silvae，6年前被一名園丁波斯馬（Rudmer Postma）種下，並細心照料至今，9月中旬園方注意到它長出花蕾，直到本月19日終於開花，莖部高達6.5英尺（約2公尺），花蕾長約1.6英尺（約50公分）。

園方透露，這種魔芋屬原生於印尼叢林裡，每20年左右才會開花一次，因此極少植物園會收藏，由於它的外觀看起來像是男性生殖器，因此也被稱作「陰莖植物」（penis plant），開花時會伴隨腐肉味，到了下午味道更明顯，用於吸引蒼蠅或其他昆蟲，一旦到了雄性開花階段，植物的花粉會附著在昆蟲身上，以此做為授粉方式。

植物園經理格特（Rogier van Vugt）表示，上次園區內同種植物開花是在1997年，與此次的並不同株，工作人員將會取下一些花粉，做日後使用或分享給其他植物園，由於這種植物原本生長於炎熱潮濕的熱帶森林中，因此在歐洲種植並不容易，「考慮到這種植物只會在特定條件下開花，這也表示我們成功了，對於能將陰莖植物照顧的如此好而感到驕傲」。