墨西哥考古人員本月29日宣布，在猶加敦半島一處天然洞穴的湖底，發現一艘距今1191年前的古馬雅獨木舟，且船體近乎完整，保存相當良好。

綜合外媒報導，墨西哥「國家人類學與歷史學協會」（INAH）表示，在猶加敦半島鄰近古馬雅遺址「奇琴伊察」（Chichen Itza）的一處天然井中，有了重大發現。考古團隊在巨大的天然洞穴中發現一個相當深的湖泊，當潛水員探勘湖底地形時，在湖面下5公尺的岩壁發現了一個神祕的黑色印記，推測是古人記錄水位所留下的記號。

不久後潛水員就在湖底處發現了一艘長1.6公尺、寬80公分、高40公分的獨木舟，推測其建造於公元830年至950年之間，當時是馬雅文明的「終端古典期」，可能是馬雅人從洞穴中取水的運輸工具，或是在祭祀儀式中呈放供品所用。

報導指出，該艘獨木舟是在墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）所支持的「馬雅列車」（Maya Train）工程計劃中的考古發現，而這也是馬雅文明地區第一艘保存完整的獨木舟。

後續將由巴黎索邦大學（Sorbonne Université）的專家對此獨木舟進行深入調查，透過分析獨木舟的船體木材和底部採集的沉積物，確定其年份和類型，同時製作3D電腦圖形，還原獨木舟的樣貌，以利日後能成功複製。