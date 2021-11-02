大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明6年前結婚，育有一子「小海綿」，近年卻頻傳婚變，Angelababy的生活重心除了兒子就是工作，日前她拍攝廣告被發現身材狀態良好，兒子小海綿還特別來探班，可愛模樣融化了現場每位工作人員，也意外曝光了Angelababy和黃曉明的婚姻狀況。

日前Angelababy在拍攝廣告，穿上褐色風衣對著鏡頭擺出專業姿勢，儘管已經是一個孩子的媽，身材卻依舊纖細如少女，她的臉上畫著精緻妝容，一頭烏黑長髮在風中飄動，隨性卻又氣質爆棚，私下和工作人員互動也十分親民，還一度隨著現場音樂擺動哼唱，看起來心情不錯。

工作過程中，小海綿一度前來探媽媽的班，可愛模樣融化所有工作人員的心，然而現場正在忙，小海綿很快就在工作人員的照顧下先行離開，事實上，Angelababy就曾在受訪時說過小海綿會去她的片場探班，而且兒子正處於好奇心旺盛的年紀，對什麼都感到很新奇。

小海綿曾多次去探Angelababy的班。(圖/翻攝自微博)

過去小海綿探班Angelababy的畫面也曾被拍到，當時小海綿身穿羽絨衣，打扮樸素，被說一點都不像星二代，而且到了片場媽媽還是忙著拍攝，只有工作人員在陪他玩，他拿著玩具寶劍獨自玩耍也自得其樂，當時畫面曝光後，不少人都感嘆，Angelababy和黃曉明各自忙碌，小海綿果然還是更親媽媽。