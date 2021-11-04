國外一名人妻透露，丈夫在職場上一路高升，並且為自己的能力受到賞識而得意不已，但事實上，丈夫之所以升遷不斷，一切要「歸功」於她的努力，因為她與丈夫老闆偷情了好幾年。

綜合外媒報導，該名人妻透過推特帳號「Fesshole」匿名分享丈夫升遷的暗黑真相，內容提到，丈夫在工作上獲得幾次的升職機會，事業因此順風順水，讓家庭過上更好的日子，這讓他相當自豪自己的能力，但其實這一切都歸功於她這個「賢內助」的幫忙。

人妻坦言，丈夫之所以不斷獲得升遷機會，不是因為他在職場上特別優秀，「而是因為我已經和他老闆發生性關係好幾年了。」但老闆幫丈夫升遷並非出於愧疚或是補償心態，只是為了讓他必須更常出差，「丈夫的升職意味著他會有更多時間不在家，所以我可以繼續和他老闆上床。」

該名人妻的爆炸性自白讓網友們全都傻眼了，紛紛出言痛批人妻「三觀不正」，但也有人認為，「說不定妳老公早就察覺到了，只是妳玩妳的，他也玩他的」、「或許妳老公心知肚明，只是故意裝傻，讓妳繼續用肉體交換他的前程，只有妳還傻傻的自認為是最大贏家」。