外國一名女子近日在清理手機的語音訊息時，突然發現有一支電話號碼持續一年的時間，總是堅持不懈地發送訊息給她，女子感到很好奇，於是點開幾則留言來聽，未料竟是一名老婦人藉此懷念已逝的丈夫，悲傷且虛弱的聲音讓女子忍不住紅了眼眶。

根據《LADbible》報導，外國女子維納斯（Venus）近日在TikTok上分享一段影片，表示自己原本只是想要刪除手機裡多餘的語音訊息，不過注意到有一支被自己封鎖的號碼，從一年前開始就不斷地發送語音訊息給她，共累計將近上百則，維納斯對此感到很好奇，於是點開其中幾則訊息來聽，結果卻讓她落下感動與難過的淚水。

這些語音訊息全部來自於一名老婦人，電話中她的聲音有些沙啞、虛弱，每一則留言她都會重複「我愛你」、「我想你」，有時還會啜泣說道：「你一直在我腦海裡、在我的心中」、「我就快要追到你了」、「希望你一切都好」等話語，維納斯很快就意識到，這名老婦人透過留下語音訊息的方式，來向已逝丈夫表達思念，有時一天甚至會發送多達4則訊息。

最終維納斯在網友們的建議之下，決定不打擾這名老婦人，讓她可以繼續保留住釋放對丈夫思念的地方。這段影片曝光後也引發熱議，截至目前為止觀看次數已經超過370萬，不少人都對老婦人的長情為之動容，紛紛留言：「我還持續幫已逝的爸爸繳電話費，因為我不想讓其他人擁有他的號碼」、「有一個老婦人至少一周會打電話給我一次，說要找他的兒子」、「我媽媽去世後，我給她打了很多電話，當我知道她的號碼被別人用了以後，我真的很傷心」。