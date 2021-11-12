結婚是人生大事，對於不少準備步入禮堂的新人，多少都會對婚禮有所期待，不過印尼卻有一位相當苦情的新郎，婚禮當天，新娘的前男友不請自來，還與新娘深情擁抱，而新娘似乎難忘舊情，當場激動落淚，被晾在一旁的新郎只能壓抑滿腔怒火，尷尬的故作鎮定。

畫面中可見，新娘的前男友身穿黑色襯衫現身在婚禮現場，讓原本坐著的新娘驚喜起身，讓眾人錯愕的是，前男友直接在眾人面前給新娘一個擁抱，並且在女方耳邊低語，模樣十分親暱，完全沒把站在一旁的新郎放在眼裡，現場氣氛降至冰點。

前男友在婚禮現場當眾擁抱新娘，被晾在一旁的新郎超尷尬。（圖片翻攝自YouTube/abi hadi shooting）

明明該是婚禮男主角的新郎，因為新娘前男友的「下馬威」，當場被晾在一旁，手足無措的不知該如何是好，只能眼神閃爍的壓抑滿腔怒火，並且刻意漠視兩人的親暱舉動，直到新娘轉身拭淚，前男友才走向新郎致意。而新郎則擠出尷尬又不失禮的微笑，與對方擁抱。

影片曝光後，網友們對於新郎的遭遇相當同情，認為新娘前男友的踩場意圖太明顯，紛紛替他抱不平，「是在宣戰嗎？」、「前男友太不識相了，還跑到婚禮破壞氣氛」、「都什麼時代了，即使觀念再開放，人家結婚也該避諱吧」；也有人安慰新郎才是真正抱得美人歸的贏家，不必在乎妻子的過去。