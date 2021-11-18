甄莉使勁渾身解術確認老公有沒有不軌行為。（展和影視提供）

兩性專家H分析女人為何有超強第六感。（展和影視提供）

醫學記者洪素卿科學化分析女人第六感。（展和影視提供）

高點綜合台《震震有詞》日前邀請藝人甄莉、胡嘉愛、醫藥記者洪素卿、兩性專家H，一同探討女人第六感到底是否真有其事？！甄莉及胡嘉愛紛紛將第六感發揮極致，而兩性專家H也提出女人為何擁有超強第六感的分析角度。

藝人甄莉分享婚前靠一張發票親眼見證前男友劈腿！「當時男友手機常常跳出訊息聲，但他都推說是廣告，看了男友手機發現是女生傳來的曖昧簡訊。」甄莉看到當下沒有直接質問，某天男友帶回便利商店購買的餅乾給她吃，覺得很好吃就在住家附近便利商店尋找購買，但怎麼就是找不到這款餅乾，「我就從男友的發票上找他是在哪買的，還特別跑到這家有點距離的便利商店，沒想到就在這家商店裡親眼看到男友走入附近一家公寓，完全洩漏出軌行蹤。」

也因為遭遇過前男友劈腿，在與現任老公交往時，為了確認對方是不是有外遇，將查案精神大大發揮，「假扮我老公的秘書跟電信公司調出通聯紀錄，還曾經打電話到老公出差下榻飯店，說要找林先生(老公)，當櫃檯說林先生外出，還故意問那林太太有來嗎？」想盡辦法確認老公有沒有不軌事實，甄莉笑說：「要不是有用過這些方法，怎麼能確認老公是值得信任的！」

而胡嘉愛則是因媽媽的第六感讓她逃過幾次劫難，高中時胡嘉愛原本跟同學相約出遊，媽媽堅持要她待在家裡不能出門，「結果朋友開車經過陽明山時撞到樹，其中兩位朋友當場喪命。」而她也自認為遺傳到媽媽的超強第六感，笑稱自封為「名偵探嘉愛」，還曾經從一根頭髮查出男友劈腿！「那時我跟一位高富帥男友交往，聚餐時朋友帶來一位女性朋友，這女生一坐下來就對著我笑，還主動稱讚我很漂亮，要加我的Facebook好友。」

過1個月後，當時留著短髮的胡嘉愛在男友家裡枕頭上發現1根紅色長髮，立馬從臉書查看上次對她微笑的女生也剛染了一頭長髮，胡嘉愛覺得不單純但也不動聲色，直到男友約胡嘉愛唱歌，她找藉口拒絕後再來個突襲，「一進到包廂就看到紅髮女坐在我男友大腿上，互動還很火熱，賞了男友巴掌便對這段感情說再見。」

兩性專家H分析為什麼女人有超強第六感？他表示因為女人具有幾大特質所造就，分別是「仔細觀察、深入分析、高度敏銳、超強邏輯、無限聯想」，而醫藥記者洪素卿則是從科學角度分析，她表示因為人的大腦具有高感官知覺，以及存在大腦的記憶分析眼前看到畫面連結速度快，只是在還沒意識過來，便會根據過去的經驗判斷跳出認知，成了人們說的「第六感」。